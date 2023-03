Starkregenschutz in Meerbusch Dieses Beet schützt vor Überflutung

Meerbusch · In Strümp wurden als Pilotprojekt sogenannte Tiefbeetmuldenrigolen gebaut. Diese sollen bei Starkregen große Mengen an Wasser aufnehmen, so das Kanalnetz entlasten und Schäden durch Überschwemmung minimieren.

14.03.2023, 16:00 Uhr

Die Tiefbeetmuldenrigolen können Wasser aufnehmen. Wen die Bepflanzung anwächst, sollen sie auch schön aussehen. Foto: RP/Dominik Schneider

Rund 30 Zentimeter tief sind die mit Beton eingefassten Vertiefungen entlang der Mendelsohnstraße im Strümper Viertel Schürkesfeld. Viele Passanten dürften sich über die Funktion dieser Konstruktionen, die vor einigen Wochen von der Stadt Meerbuschfertiggestelltt wurden, gewundert haben. Einzelne Anwohner haben – unter anderem gegenüber den Mitgliedern der Lokalpolitik – sogar Bedenken zur Verkehrssicherheit geäußert.