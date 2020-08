Büderich : 18-jährige Meerbuscherin auf nächtlicher Drogenfahrt ohne Führerschein

Büderich/Heerdt Eine 18-jährige Meerbuscherin ist in der Nacht zu Mittwoch in ihrem Audi vor der Polizei von Büderich bis nach Heerdt geflohen. Sie überfuhr dabei mehrere rote Ampeln und kollidierte mit einem wartenden Lkw. Die junge Frau stand unter Drogen und hatte keinen Führerschein.

Die Irrfahrt der jungen Autofahrerin aus Meerbusch begann um 0.28 Uhr, als sie auf der Anton-Holtz-Straße in Büderich einem Streifenwagen begegnete. Die Beamten stoppten den Polizeiwagen, um den Audi passieren zu lassen. Stattdessen setzte die Frau ihren Wagen jedoch zurück und touchierte den Mast einer Ampelanlage. Sie flüchtete in Richtung Laacher Weg, woraufhin die Polizisten Anhaltezeichen gaben, die missachtet wurden. Die Frau am Steuer des Audis fuhr mehrfach über Kreuzungen, deren Ampeln Rotlicht zeigten, zudem war sie innerstädtisch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf der Kevelaerer Straße verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, so dass er ins Schleudern geriet. Sie durchbrach mit dem Audi eine zwei Meter hohe Hecke und geriet auf die Gegenfahrbahn, bevor sie in Düsseldorf-Heerdt an der Kreuzung Burgunder Straße/Heerdter Landstraße mit einem verkehrsbedingt wartenden Lkw kollidierte. Die Fahrerin verließ ihr Auto und flüchtete zu Fuß. Die Polizeibeamten sowie zwei Zeugen folgten der 18-Jährigen. Sie hielt sich offenbar auf einem Baustellengelände an der Ardennenstraße versteckt, was jedoch durch einen Zeugen beobachtet worden war. Sie konnte schließlich auf dem Gelände gestellt werden. Durch die Verkehrsunfälle hatte sie offenbar leichte Verletzungen erlitten. Ein Bereitschaftsarzt entnahm ihr Blutproben, um einen möglichen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums festzustellen. Die junge Frau gab an, kurz vor Antritt der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Einen Führerschein konnte die 18-Jährige nicht vorweisen; sie hat nämlich keinen.