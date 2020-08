Gastronomie in Meerbusch : Gastronom plant Sommerfest mit Live-Musik und Stadtbier

Osterath Für das Restaurant Palato auf dem Kirchplatz in Osterath ist es der erste Sommer mit Terrasse. Dort können rund 60 Gäste bewirtet werden. Am 28. August soll gefeiert werden, Details zum Fest werden noch bekannt gegeben.

Platz genug ist da. Der Außenbereich des Restaurants Palato, im teils denkmalgeschützten Umfeld gegenüber der St. Nikolaus-Kirche gelegen, ist entsprechend großzügig. Unter Sonnenschirmen an Biertischen mitten auf dem Kirchplatz oder geschützt an der Hauswand: Dort können - den Abstandsregeln entsprechend - gut 60 Gäste bewirtet werden.

„Es ist unsere erste Terrassen-Saison, und wir sind sehr froh, dass dieser Platz trotz der einschränkenden Vorgaben so gut angenommen wird“, freut sich Küchen-Chef Ivan Loina. An dieser Beliebtheit haben auch die vielseitigen Gerichte ihren Anteil. Schließlich bedeutet „Palato“ aus dem Portugiesischem übersetzt „Gaumen“: „Wir vermischen traditionell und modern, kochen traditionelle deutsche Gerichte, die wir neu interpretieren.“ Die in der Regel alle drei bis vier Wochen wechselnde Speisenkarte für die Terrasse enthält mediterrane Gerichte wie Doradenfilet mit Gurken-Pappardelle, Kräutercreme und Drillingen oder Crevetten in Ingwer-Mango-Sud. Aber auch Spaghetti, US-Roastbeef mit Caesar’s Salad oder Rindertartar sind gefragt. Der Renner jedoch sind die Tapas-Variationen. „Das sind Edel-Tapas wie Oktopus-Bällchen-Aioli mit Mozzarella und Tomaten-Ingwer-Marmelade“, sagt Ivan Loina, der seinen Beruf seit 20 Jahren ausübt und unter anderem auch in der Meerbar im Düsseldorfer Hafen gekocht hat.