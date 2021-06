Gastronomie in Meerbusch : Am 2. Juni öffnet die „Wildmeisterei“ im Strümper Hof

Am 2. Juni öffnet die „Wildmeisterei“ im Strümper Hof

Gastronomie in Meerbusch

In der „Wildmeisterei“ freuen sich Lehrling Linus Debüser (l.) und sein Chef Johannes Siemes auf die Gäste. Foto: Ingolf Hatz

Strümp Johannes Siemes, Küchenmeister und Chef des Hotels und Restaurants „Strümper Hof“, hat die ehemalige Kegelbahn in einen gemütlichen Raum verwandelt. Dort gibt kleine Gerichte, nicht nur mit Wild. Außerdem eine große Weinauswahl und kulinarische Mitbringsel.

Pünktlich zum Beginn der Schönwetterperiode und dem Start der Außengastronomie eröffnet Gastronom Johannes Siemes am Mittwoch, 2. Juni, seine „Wildmeisterei“ im Strümper Hof mit einer dazugehörigen Terrasse. Unmittelbar an die Räume des Strümper Hofs an der Osterather Straße 78 angeschlossen und nah bei den rund um die Uhr zugängigen Verkaufsautomaten für Grillgut, Wildprodukte und ähnliches, erwartet die Gäste ein besonderes Ambiente.