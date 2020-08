Serie Fünf Lieblingsorte : Einmal Latum, immer Latum

Der Fähranleger in Langst-Kierst zählt zu den Lieblingsorten von Michael Billen (SPD). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Der Bürgermeisterkandidat der SPD, Michael Billen, hat nur während der vier Jahre bei der Bundeswehr seinen Heimatort verlassen. In unserer Serie verrät er seine fünf Lieblingsorte in Meerbusch. Dazu gehören der Fähranleger in Langst-Kierst und der Wasserturm in Lank.

Von Regina Goldlücke

Michael Billen ist ein Ur-Lanker. „Eigentlich ein Ur-Latumer“, präzisiert er. „Dort bin ich geboren, und dort wohne ich immer noch.“ Bis auf vier Jahre Bundeswehr war der Inhaber eines Pflegedienstes nie weg von seiner Heimat, der er sich eng verbunden fühlt. Seit 25 Jahren ist er selbstständig, schon zuvor war er in die SPD eingetreten. „Anfangs eher zum Reinschnuppern“, beschreibt Michael Billen, „vor 18 Jahren wurde es ernst. So lange mache ich nun als Mitglied der Fraktion Kommunalpolitik.“ Jetzt geht er noch einen Schritt weiter und will das Bürgermeisteramt in Meerbusch gewinnen. Die bundesweit mäßigen SPD-Werte lassen ihn kalt: „Bürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen.“ Sein Engagement in Brauchtum und Vereinsarbeit sei eine solide Basis, ebenso seine postulierten Schwerpunkte in den Bereichen Kitas, Schulen, Wohnen, Arbeitsplätze. „Ich will Meerbusch verändern“, hat sich Michael Billen vorgenommen. Und erzählt, wo er sich in seiner Stadt am wohlsten fühlt.

Fähranleger in Langst-Kierst „Der Rhein ist mir von frühester Jugend an vertraut. Die Fähre dient dabei als Symbol, sie dokumentiert die Nähe zum Wasser - schließlich gehöre ich der Marinekompanie meiner Schützenbruderschaft an. Ich liebe das gesamte Ufergebiet vom Ilvericher Mühlenbach bis Nierst, wo es früher auch einen Campingplatz gab, ein Anziehungspunkt für alle Meerbuscher. Wir fuhren mit dem Fahrrad hin und haben bei eiskaltem Budweiser Bier am Lagerfeuer gegrillt. An mehreren Stellen durfte man zelten, was heute verboten ist.“ Michael Billen kann es kaum erwarten, bis die Pläne umgesetzt sind, das Gelände um den Fähranleger zu verschönern. „Mit der terrassenförmigen Gestaltung und dem Blick auf den Rhein schaffen wir damit einen Platz, den es sonst nirgendwo in Meerbusch gibt.“

Der Latumer See Hier bricht wieder die Heimatliebe bei ihm durch. „Ich kenne den See noch als Kiesgrube. Dass wir früher dort schwimmen gegangen sind, war widerrechtlich, dürfte aber verjährt sein“, schmunzelt er. „Heute haben wir mit dem Latumer See ein wunderbares Naherholungsgebiet für Spaziergänger, insbesondere mit der Anknüpfung an den Herrenbusch.“

Der Lanker Marktplatz „Ein beliebter Treffpunkt in meiner Jugend“, erzählt er. „Damals aber weit weniger idyllisch. Durch den ganzen Ort und an der Kirche vorbei führte eine belebte Straße. Wir wohnten an einer Kreuzung, das Geknatter der frisierten Mofas und Motorräder habe ich noch in den Ohren.“ Er zählt die Bauernhöfe, Läden und Gewerbe auf, die mit den Jahren verschwunden sind. Überlebt hat das Restaurant Fronhof, das Michael Billen als Zentrum für Fußballspieler und Fans in Erinnerung behält.

Der Missouri-Platz Er steht für die Städtepartnerschaft mit Loose Creek in Missouri, ein Ort, in dem sich etliche Lanker Familien angesiedelt haben. „Eine tolle Verbindung“, lobt Michael Billen, der drei Mal in Loose Creek war und drei Mal Besuch von dort beherbergte. Er schränkt aber ein: „Die Freundschaft gilt den Menschen, politisch trennen uns Welten. Missouri ist Trump-Land. Ich habe Amerika immer gern gehabt. Schade, dass unser Treffen im Oktober nicht stattfinden kann. Aber es wäre dieses Jahr wohl recht kompliziert geworden.“