Überholmanöver bei Brünen : Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf der B 70

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Brünen Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag gegen 9.50 Uhr bei Brünen. Hier war ein 55-jähriger Weseler Autofahrer auf der Weseler Straße (B 70) in Richtung Wesel unterwegs. Ein 33-Jähriger aus Wesel, der dahinter mit einem Audi fuhr, wollte den 55-Jährigen etwa in Höhe der Autobahnüberführung überholen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als er auf gleicher Höhe mit diesem war, wollte der 55-Jährige wiederum einen Lkw überholen und scherte dazu nach links aus. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeugen zu vermeiden, lenkte der Audi-Fahrer nach links und kam hierbei ins Schleudern. Er kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum.

Der 33-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer aus Wesel erlitten schwere Verletzungen. Beide mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebrachte werden. Der 55-Jährige blieb unverletzt. An dem Audi entstand Totalschaden, er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

(RP)