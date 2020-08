Vorfall in Nettetal : Junge Frau raubt 92-Jährigem wertvolle Uhr

Vorfall in Nettetal

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen schwarzen Kleinwagen, evetuell ein Seat, in Breyell gesehen haben (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 92-jähriger Nettetaler wurde am Freitag von einer jungen Frau beraubt. Obwohl der Senior sich beherzt wehrte und der Tatverdächtigen eine kräftige Ohrfeige verpasste, konnte der rüstige Rentner nicht verhindern, dass die Frau seine wertvolle goldene Armbanduhr vom Arm riss und flüchtete.

Der Senior kehrte am Freitag gegen 10.50 Uhr nach Hause zur Biether Straße zurück. Als er in seine Garage gefahren war, klopfte eine junge Frau plötzlich ans Fenster der Fahrertür. Die Frau erzählte dem Rentner etwas in einer fremden, bislang nicht identifizierbaren Sprache und hielt ihm ein Klemmbrett entgegen.