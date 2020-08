Wirtschaft in Rheinberg : Minkeldonk von Montag an keine Einbahnstraße mehr

Rheinberg Über Monate hatten sich Anwohner, insbesondere an der Bahnhofstraße, über Lärm und Abgase von Lkw beklagt, die wegen der Einbahnstraßenregelung am Minkeldonk Umwege nehmen mussten. Jetzt soll’s eine Übergangslösung geben.

Bürgermeister Frank Tatzel hat sich jetzt vor Ort ein Bild gemacht von der Parksituation am Minkeldonk. Der Zeitpunkt des Besuchs war wohl gewählt. Denn der Bürgermeister hatte eine Nachricht in der Aktentasche, auf die unter anderem Anwohner am Annaberg lange warten mussten: „Von Montag an kann der Minkeldonk wieder beidseitig befahren werden.“