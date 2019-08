Manfort : Weniger Bahn-Lärm für Leverkusener Holstein-Siedlung

Manfort Die Deutsche Bahn bestätigt: Das Manforter Viertel ist ins Lärmsanierungsprogramm aufgenommen.

Friedrich Jonas, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Schleswig-Holstein-Siedlung, arbeitet derzeit intensiv mit daran, dass am Sonntag, 8. September, Leverkusen ent- und geschlossen gegen die oberirdische Verbreiterung der A 3 und gegen die angedachte A 1-Lkw-Raststätte auf die Straße geht. Eine Menschenkette soll vom Fester Weg in Steinbüchel bis zur A 3/Sylstraße reichen.

Unterdessen scheint Milderung bei einem anderen Problem zumindest am Horizont in Sicht zu sein: Schienenlärm. Auch von dem sind die Anwohner der Schleswig-Holstein-Siedlung betroffen. Noch Ende vergangenen Jahres hatte Jonas im Gespräch mit unserer Redaktion an das Thema erinnert: Er wolle noch vor dem Autobahnausbau „für ordentlichen Lärmschutz von der Bahn kämpfen. Denn die hat die Taktung auf der Strecke Köln-Wuppertal erhöht. Zudem laufen über die Strecke auch Güter- und Fernverkehre.“