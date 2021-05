Personen über 60, Kranke, besondere Berufsgruppen : NRW will Priorisierungsgruppe 3 noch im Mai Impfangebot machen

Die Impfzentren im Land werden bald auch Personen der Prioritätengruppe 3 empfangen. Foto: dpa/Christian Charisius

Die Corona-Impfkampagne in NRW soll in den kommenden Woche deutlich ausgeweitet werden. Voraussichtlich in der ersten Maihälfte soll die Priorisierungsgruppe 3 zum Zuge kommen. Bereits jetzt sind für diese Gruppe in Einzelfällen Impfungen möglich.

Bei der Corona-Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen soll noch im Mai die Priorisierungsgruppe 3 umfassend mit einbezogen werden. „Voraussichtlich in der ersten Maihälfte kann damit begonnen werden, ersten Personengruppen der Priorität 3 regelhaft ein Impfangebot zu machen“, sagte eine Sprecherin des unserer Redaktion

Zu dieser Gruppe zählen unter anderem 60- bis 69-Jährige, Polizisten, Feuerwehrleute, Wahlhelfer sowie Menschen mit bestimmten schweren Erkrankungen wie Diabetes, Asthma oder Herzinsuffizienz.

Es könne vorkommen, dass bereits jetzt Personen aus der Gruppe 3 in einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten ein Impfangebot erhielten, so die Sprecherin. Sollten kleinere Mengen an Impfstoff am Ende einer Impfaktion übrig bleiben, seien die Impf-Teams angehalten, diese für Personen mit höchster oder hoher Impfpriorität zu verwenden - also Priorität 1 oder 2. „Sollte auch nach Ausschöpfung dieser Vorgehensweise die Gefahr des Verfalls bestehen, entscheidet die koordinierende Einheit der Impfzentren vor Ort über die weitere Verwendung.“ Personen aus der Priorität 3 dürften dann geimpft werden.

Am Freitag hatte das Ministerium mitgeteilt, Menschen mit besonderen Vorerkrankungen in der Priorisierungsgruppe 2 könnten nun Termine für eine Corona-Impfung in Impfzentren buchen. Zum Einsatz kämen die Impfstoffe von Moderna und Biontech, eine Wahlmöglichkeit gebe es nicht, hatte das Ministerium zuvor angekündigt.

Zu den chronisch Kranken der Priorität 2 zählen zum Beispiel Contergan-Geschädigte, Organtransplantierte oder Menschen mit bestimmten Lungen- und Atemwegserkrankungen. Patienten bräuchten eine entsprechende Bescheinigung von ihrem Arzt. Diese sei aber nicht bei der Terminbuchung für die Impfzentren über die Hotline oder per Mail erforderlich, sondern müsse zum Impftermin mitgebracht werden.

(th/dpa)