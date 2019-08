Ein Sieg, eine Niederlage : Giants werden Dritter bei Vorbereitungsturnier

Giants-Center Dennis Heinzmann – hier beim Dunk gegen Frankfurt – feierte in Iserlohn sein Comeback nach überstandener Verletzung und Erkrankung. Foto: imago/Beautiful Sports/imago

Leverkusen Beim Noma-Cup verlieren die Zweitliga-Basketballer aus Leverkusen 87:99 gegen die Rostock Seawolves und schlagen den Gastgeber aus Iserlohn anschließend mit 85:80. Trainer Hansi Gnad ist mit der Frühform seiner Mannschaft zufrieden.

Beim Basketball-Turnier in Iserlohn haben die Bayer Giants Leverkusen ihre ersten beiden Testspiele gegen Konkurrenten auf Augenhöhe absolviert. Gegen die Rostock Seawolves, einen Liga-Konkurrenten in der ProA, überzeugte die Mannschaft offensiv, hatte in der Abwehr aber Zuordnungsprobleme und verlor 87:99. Während die Rostocker den Noma-Cup anschließend gewannen, sicherten sich die Giants im Duell mit dem Gastgeber Iserlohn Kangaroos den dritten Platz. Gegen die Mannschaft aus der ProB behielten die Farbenstädter mit 85:80 die Oberhand.