2:0-Erfolg zum Start : Nach der Pause kommt der FCL ins Rollen

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist aus Leverkusen gewinnt zum Start in die neue Spielzeit mit 2:0 beim VfL Rheingold-Poll. Erst nach einer intensiven Kabinenansprache läuft es beim FCL. Die Tore erzielen Athanasios Mentizis und Rückkehrer Amine Azzizi.

Fußball, Bezirksliga: VfL Rheingold Poll – FC Leverkusen 0:2 (0:0). Co-Trainer Benjamin Sand brachte es nach einer recht abwechslungsreichen Begegnung zum Start in die neue Spielzeit auf den Punkt: „In der vergangenen Saison hätten wir so eine Partie auf jeden Fall nicht gewonnen. Deshalb sind wir sehr glücklich, gegen einen guten Gegner die Zähler mitgenommen zu haben.“

Beim Herausforderer in Köln-Poll taten sich die Leverkusener am Sonntagabend zunächst sehr schwer. Beim Gang in die Kabinen hätten sich die Gäste auch nicht über einen Rückstand beschweren dürfen. Denn in der zehnten Minute setzten die Poller einen Foulelfmeter neben das Leverkusener Gehäuse, nur kurze Zeit später hatte FCL-Torhüter Emre Öztürk bei einem Pfostentreffer viel Glück. Zudem musste Öztürk in der Folgezeit noch einmal sein ganzes Können aufbieten und bewahrte den FCL damit erneut vor dem drohenden Rückstand.