Erster Sieg der Saison : Uebachs Nachschuss sichert Bayers Frauen die ersten Punkte

Lena Uebach (am Ball) erzielte den Siegtreffer für die Fußballerinnen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 haben am zweiten Spieltag den ersten Sieg eingefahren. Zuhause bezwang das Team von Trainer Achim Feifel den SC Freiburg mit 1:0. Lena Uebach erzielte das Tor des Tages.

Die Zuschauer am Kurtekotten mussten genau hinschauen. Denn auf den ersten Blick war die große Freude von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen nach dem Schlusspfiff nur schwer zu erkennen. Dafür gab es aber einen guten Grund: Das Team von Trainer Achim Feifel hatte sich beim 1:0 (0:0) gegen den SC Freiburg bei hochsommerlichen Temperaturen schlichtweg so verausgabt, dass für große Feierlichkeiten die Kraft fehlte. Die ersten Punkte der Saison hatten die Leverkusenerinnen sich vor 375 Zuschauern redlich verdient.

Doch kurz vor der Pause legten sie den Schalter um und entwickelten meist über Nikolic so viel Druck, dass die Freiburgerinnen fast glücklich schienen, als der Pausenpfiff erklang. Feifel erkannte die Situation und verzichtete ganz bewusst auf einen Wechsel zur Pause. Der Mut wurde belohnt, denn seine Schützlinge machten nahtlos dort weiter, wo sie in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel begonnen hatten.

Der Lohn dafür kam schnell. Bei der ersten nennenswerten Offensivaktion des zweiten Durchgangs zog Gianna Rackow in den Strafraum und wurde regelwidrig zu Fall gebracht. Denn fälligen Strafstoß von Merle Barth hielt Frohms zwar noch, war aber bei Lena Uebachs Nachschuss machtlos (47.). Bayer gab auch nach dem Führungstreffer fast durchweg den Ton an. Und wenn nicht der zweite Zugang – Dora Zeller – einen gebrauchten Tag erwischt hätte, wäre es nicht lange so spannend geblieben. Doch ihre Abschlüsse waren zu schwach. Sie vergab ein halbes Dutzend guter und bester Chancen -– und das waren nicht die einzigen Gelegenheiten der nun äußerst überzeugend spielenden Gastgeberinnen.