Fußball-Kreisliga : SC Hitdorf siegt zum Auftakt beim SVB

Hitdorfs Justin Prensena (l.) erzielte gegen Bergfried das Tor des Tages. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist aus Hitdorf setzt sich mit 1:0 durch. Im Kreis Solingen verliert der BVBN das Topspiel.

Von Lars Hepp

Fußball, Kreisliga A Solingen: DV Solingen II – SSV Lützenkirchen 2:5 (1:1). Lützenkirchens Fußballer haben den ersten Sieg der noch jungen Saison eingefahren und sich beim Schlusslicht in Solingen behauptetet. Robin Seinsch brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung, der Ausgleich fiel aber beinahe postwendend. Mentor Sinani (67.) brachte den SSV wieder in Führung, doch erneut hatten die Klingenstädter die passende Antwort parat. Erst Aleksander Solotov (82.), Andre Marquet (85.) und Kerem Süslü (90.) machten den ersten „Dreier“ perfekt.

VfL Witzhelden – Tuspo Richrath 1:6 (1:1). Die dritte deutliche Niederlage in Folge haben die Fußballer des VfL Witzhelden kassiert. Am Sonntagnachmittag erwies sich der Gast aus Langenfeld-Richrath als eine Nummer zu groß für den VfL. „Immerhin haben wir in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. In der hat vieles gestimmt und wir waren gleichwertig. Jetzt muss unser Ziel sein, so eine Leistung wesentlich länger hinzubekommen“, sagte Co-Trainer Michael Nimpsch. Nach einer Viertelstunde ging die Höhendorfer durch den Treffer von Maik Helmerstein mit 1:0 in Führung. In der 39. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Den Start in den zweiten Abschnitt verschliefen die Platzherren – und kassierten binnen zwölf Minuten drei Gegentore. In der 63. und 68. Minute erhöhte der Favorit weiter.

Info Die besten Torjäger aus den Vereinen 5 Andre Brandenburg (BVBN) 3 Kai Lehmann, Michael Mollek (beide BVBN), Robin Seinsch (SSV Lützenkirchen), 2 Burhan Aydin (Opladen), Domenic Gerlach, Maik Helmerstein (beide VfL Witzhelden), Muhammed Saidy Khan (BVBN), Mentor Sinani (SSV Lützenkirchen)

1. Spvg. Solingen-Wald – BV Bergisch Neukirchen 3:2 (2:0). Im ersten Spitzenspiel der Saison mussten sich die Neukirchener in Solingen knapp geschlagen geben. Nach einem 0:2-Rückstand brachten Daniel Mücke (53.) und Kai Lehmann (58.) die Gäste wieder zurück, doch in der 71. Minute gelang den Solingern der Siegtreffer.

Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – SC Hitdorf 0:1 (0:0). Lange Zeit sah es im Derby nach einer Punkteteilung aus, beide Teams tasteten sich über weite Strecken im Mittelfeld ab. Den „Lucky-Punch“ setzten dann die Hitdorfer eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff: Justin Prensena überwand mit einem sehenswerten Distanzschuss SVB-Schlussmann Daniel Bamberg. Kurz zuvor hatte schon Hitdorfs Bastian Prensena nur den Pfosten getroffen. „Wir haben diese Begegnung vollkommen verdient gewonnen. Wir hatten die besseren Chancen und sind sehr froh, die drei Punkte mitgenommen zu haben“, betonte SCH-Trainer Udo Dornhaus.

Auf Seiten der Gastgeber hatten Robin Houben und Kapitän Daniel Hillebrands die besten Gelegenheiten im zweiten Spielabschnitt, ein Tor wollte den Platzherren aber nicht mehr gelingen. Am Dienstag sind beide Teams in der dritten Kreispokalrunde gefordert: Bergfried tritt bei Borussia Kalk an und Hitdorf empfängt den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (Anpfiff: jeweils 19.30 Uhr).