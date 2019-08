30:31 in Neuss : LTV verkauft sich bei Auftaktniederlage teuer

30:31 in Neuss

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen unterliegt zum Saisonstart mit 30:31 (15:17) bei der HSG Neuss/Düsseldorf.

Es fehlte nicht viel, und den Drittliga-Handballern des Leichlinger TV wäre gleich zum Saisonauftakt eine Überraschung gelungen. „Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen, aber wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht“, sagte Trainer Lars Hepp nach dem 30:31 (15:17) bei Zweitliga-Absteiger HSG Neuss/Düsseldorf – ein unter dem Strich achtbares Resultat für den LTV. Denn anders als in vergangenen Jahren zählen sich die umgebauten und verjüngten Blütenstädter in dieser Saison nicht zu den Spitzenteams der Liga.

Umso höher war die LTV-Vorstellung bei der favorisierten HSG einzuschätzen, auch wenn Hepps Mannschaft „noch längst nicht da ist, wo wir hinwollen“, wie der Trainer feststellte. Dazu unterliefen dem jungen Team zu viele Ungenauigkeiten in Offensive und Defensive, vor allem in der nervös gestalteten Anfangsphase lief vieles schief, als die Gäste schnell mit 3:7 (10.) in Rückstand gerieten. Anschließend gelang es den Pirates jedoch, das Ergebnis ausgeglichener zu gestalten.