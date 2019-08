Amtsgericht : Kinderpornographische Bilder vom Rechner gelöscht

Leverkusen Auf dem Computer eines Mannes finden Beamte der Polizei bei einer Durchsuchung seiner Wohnung zwei Bilddateien mit kinder- und zwölf Dateien mit jugendpornografischem Inhalt. Der 69-Jährige bestreitet, die Bilder besessen zu haben.

Die Verteidigung führte daraufhin aus, bei den Dateien habe es sich um bereits gelöschte Daten gehandelt. Das ergebe sich aus der Akte. Dort ist niedergeschrieben, dass die Bilder auf der Festplatte in allen Fällen nicht existent und der Dateipfad nicht aufzufinden war. Ein phorensisches Computerprogramm war in der Lage, die gelöschten Daten wiederherzustellen.

Für die Verteidigung des angeklagten Mannes ein klarer Fall. Habe der Bundesgerichtshof doch vor gar nicht allzu langer Zeit ein wegweisendes Urteil in einer solchen Angelegenheit gesprochen. Dieses besage, in derartigen Fällen fehle „der Wille zum Besitz“. Minuten verbrachte der Rechtsbeistand damit, gegenüber dem Gericht zu betonen, es habe sich um gelöschtes Material gehandelt.

Zudem sei der PC, auf dem sich die Bilder befanden, ein sehr altes Modell. „Das wirft die Frage auf: Wann sind die Bilder gelöscht worden?“, warf er in den Saal. Diese Frage traf dann auch den Nerv von Staatsanwaltschaft und Gericht. In der Tat sollte sich diese Frage als der Knackpunkt in dem Verfahren am Montag herausstellen.