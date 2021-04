Gemeindeleben in Düsseldorf : Ein neues jüdisches Quartier

Düsseldorf Das bestehende Seniorenzentrum Nelly-Sachs-Haus in Stockum soll erweitert, Wohnungen, ein Supermarkt und ein Café geschaffen werden. Eine Öffnung zum Stadtteil wird angestrebt.

Zurzeit leben in dem 51 Jahre alten Seniorenheim 110 Bewohner. Der Bedarf an Plätzen ist allerdings wesentlich höher, zahlreiche Anfragen aus verschiedenen Städten und Regionen werden auf einer Warteliste geführt. Deshalb ist die Errichtung eines fünfgeschossigen Seniorenheims mit 44 vollstationären Plätzen im Bereich der Altenhilfe und mit 15 Tagespflegeplätzen für Senioren geplant. Ein bereits bestehendes Mehrfamilienhaus an der Kaiserswerther Straße 404 wird zudem so umgebaut, dass im Rahmen der Eingliederungshilfe Wohngemeinschaften gebildet werden können.