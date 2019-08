Nach Schalterschluss : Gefangen in der Opladener Postbankfiliale

Gefangen in der Opladener Postbankfiliale

Volker Wollenhaupt und seine Frau Heidi aus Opladen waren in der Postbank eingeschlossen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Opladener (77) mit Ehefrau nach Schalterschluss im Nebenraum des Finanzdienstcenters der Postbank eingesperrt.

Volker Wollenhaupt spricht langsam und ruhig, und doch ist ihm die Aufregung anzumerken, sobald er von dem besagten Freitag spricht, als er gemeinsam mit seiner Frau unfreiwillig eingeschlossen wurde. Dabei war der Anlass seines Aufenthaltes im Finanzcenter der Postbank eher profan: Der 77-Jährige wollte Kontoauszüge ziehen und hatte den Nebenraum des Postbankschalters mit Schließfächern und Bankautomaten betreten. Es war kurz vor 18 Uhr, als er gerade seine EC-Karte in den Schlitz des Bankautomaten gesteckt hatte. Es ertönte eine Lautsprecherstimme, die ihn zum Verlassen der Räumlichkeiten aufforderte: „Sie kommen zu spät.“ Der Opladener tat, wozu er aufgefordert wurde. Er begab sich gemeinsam mit seiner Frau zum Ausgang. Es dauerte ein wenig, denn Wollenhaupt ist nicht so schnell zu Fuß. Nach einem Schlaganfall bewegt er sich langsamer. Als das Paar an der gläsernen Ausgangstür angekommen war, war sie geschlossen. Die beiden gingen hoch zur Eingangstür des Schalterraums, doch die war ebenso dicht. „Wir haben geklopft und gerufen, doch niemand reagierte“, sagt der 77-Jährige. Inzwischen waren Passanten auf das Paar aufmerksam geworden, das zwischen zwei geschlossen Glasfronten gefangen war. Doch niemand konnte helfen. Ein Alarmknopf sei nirgendwo zu sehen gewesen, sagt der Opladener. Wollenhaupt griff zum Handy und rief die Polizei.