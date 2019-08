Richtung Oberhausen : Nach Unfall mit Laster und sechs Autos auf A3: Sperrung aufgehoben

Sechs Autos und ein Sattelschlepper waren in den Unfall verwickelt. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Ein Sattelschlepper und sechs Autos kollidieren am Montagmorgen auf der A 3. Vier Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Vollsperrung wurde gegen 11.40 Uhr aufgehoben.

Schwerer Unfall auf der A 3 in Richtung Oberhausen am Montagmorgen. Gegen 8.20 Uhr waren bei einem Fahrstreifenwechsel ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Das Auto hat sich laut Polizei auf dem Stück zwischen Ausfahrt Leverkusen und Leverkusener Kreuz gedreht, kollidierte so mit weiteren Fahrzeugen.