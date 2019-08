Wirtschaftsgeschichte : Bayer prämiert seit 110 Jahren gute Ideen

Mehr Sicherheit in der Produktion, das ist bis heute ein Bereich, für den zahlreiche Ideen von Mitarbeitern in Bayers Ideen-Pool eingehen, Vor 110 Jahren wurden dafür verschlossene Kästen im Werk angebracht. Foto: Bayer

Leverkusen Im Sommer 1909 fing alles mit einem Aushang am Schwarzen Brett der Bayer-Direktion unter Carl Duisberg an.

Schlosser Wilhelm Wolf war der Erste. Kaum hatte er die Nachricht am Schwarzen Brett gelesen, setzte er einen Brief auf: „Bezugnehmend auf den Anschlag betreffend Prämierung zu Unfall-Verhütungsvorschriften pp. erlaube ich mir eine Erfindung anzuzeigen, welche in einem selbstthätigen Entwässerungsventil für Dampfleitungen besteht“, schrieb er. „Der Zweck ist der, daß eine abgesperrte Dampfleitung sich selbstthätig entwässert und beim Anstellen des Dampfes die vorhandene Luft und das sich anfangs bildende Wasser entweicht sowie bei vollem Dampfdruck schließt.“ Die Ersparnis: Ein Heizer müsse nicht mehr die 400 Meter bis zum Entwässerungsventil zurücklegen, sich nicht erst überzeugen, ob das Ventil geöffnet ist, und „nach dem Aufdrehen braucht der Heizer nicht hinzugehen, um es abzusperren. Es kann passieren, daß durch Nichtöffnen des Entwässerungsventils Rohre oder Faconstücke auseinanderfliegen und hierdurch Unfälle und Betriebsstörungen veranlasst werden, was durch meine Erfindung vermieden wird.“