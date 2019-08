Bergisch Neukirchen Unfall mit Fußgänger im Kreuzungsbereich. Ein Verletzter.

Unfall an der Ecke Burscheider/Wuppertalstraße am Montagmittag: Der genaue Unfallhergang ist bisher noch nicht klar. Laut Polizei ist eine Person bei dem Zwischenfall gegen 12.30 Uhr verletzt worden. Der Verkehr staut sich zwischenzeitlich bis zur Rennbaumstraße in Opladen.