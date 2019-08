Steinbüchel : Theodor-Heuss-Ring nach Rohrbruch teils gesperrt

Aus dem Geröllhaufen soll in den nächsten zwei bis drei Wochen wieder eine Straße werden. Der Rohrbruch ist behoben, nun kommt der Tiefbauer. Foto: Uwe Miserius

Steinbüchel Zwei bis drei Wochen wird es dauern, schätzt die Energieversorgung Leverkusen (EVL), bis das sehr große Loch am, Theodor-Heuss-Ring wieder zu und die Straße in dem Teilbereich befahrbar ist. Bis dahin soll ein beauftragtes Tiefbauunternehmen die Fahrbahn wieder hergestellt haben, die am Sonntag nach einem Wasserrohrbruch aufgebrochen wurde.

An dem Tag war die EVL nach dem Wasserrohrbruch von 7 bis 18 Uhr damit beschäftigt, das Teilstück in der Straße zu öffnen, aufzubaggern und das kaputte Rohr gegen ein neues auszutauschen. „42 Wohneinheiten und eine Kindertagesstätte waren in der Zeit ohne Wasser“, sagt EVL-Sprecher Stefan Kreidewolf. In der Kita herrschte am Sonntag aber kein regulärer Betrieb.