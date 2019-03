Zugang mit Perspektive: Vibulan Sivananthan steht für die Zukunft des LTV

Leichlingen Der Linksaußen ist ein Profiteur des Verletzungspechs beim Handball-Drittligisten. Am Freitag geht es zu den Bergischen Panthern.

Vor zwei Wochen stand Vibulan Sivananthan gegen den Longericher SC zum ersten Mal beim Leichlinger TV im Mittelpunkt. Bei der Niederlage gegen die Kölner lief der junge Linksaußen nach seiner Einwechslung mustergültig die Seitenlinie zum Angriff entlang – nur leider im schwarzen Trainingsshirt statt im blauen Trikot. „Das war ein Albtraum, ist aber vergessen“, sagt Sivananthan, der inzwischen über die kuriose Szene und die folgende Zeitstrafe lachen kann. Auch Lars Hepp, Trainer des Handball-Drittligisten, sieht den Aussetzer locker: „Das passiert im Eifer des Gefechts eben – sogar in der Bundesliga.“

Sivananthan arbeitet nun daran, dass er künftig sportlich im Gedächtnis bleibt. Erst im Januar wechselte er zum Leichlinger TV. Handballerisch ausgebildet wurde der 21-Jährige in Norddeutschland bei der HSG Schwanewede-Neuenkirchen. Wegen des Studiums zog Sivananthan nach Köln – und stand bis zum Winter für den Oberligisten MTV Köln auf dem Feld. Da musste Sivananthan, Spitzname „Vibu“, oftmals in der Mitte ran. Doch Hepp sieht in dem 1,81 Meter großen Sportler vor allem einen Außenspieler. „Er ist schnell, technisch versiert und kann verschiedene Wurfvarianten anbringen“, lobt Hepp. Der 41-Jährige ist sich allerdings bewusst, dass sein Zugang Zeit braucht: „Man darf nicht vergessen, dass er sehr jung ist. Er wird sicher Zeit brauchen, um reinzufinden.“