Handball : Maik Pallach setzt auf die Heimstärke der HSG

Trainer Maik Pallach, hier mit Jonas Molz, und seine Spieler spüren vor dem Topduell eine freudige Anspannung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beim Trainer des Krefelder Handball-Drittligisten und seinem Team herrscht vor dem Endspiel um Platz eins in der Staffel D gegen die Dragons aus Schalksmühle eine freudige Anspannung. Das erste Ziel ist Platz eins.

Auch wenn die HSG Krefeld Niederrhein in der Staffel D der 3. Handball-Bundesliga Platz eins belegt, ist das Team in der Tabelle nur optisch Spitzenreiter. Denn die Dragons aus Schalksmühle haben als Tabellenzweiter einen Minuspunkt weniger auf dem Konto. „Wir wollen nach dem Spiel wieder ein echter Tabellenführer sein“, sagte Trainer Maik Pallach am Donnerstag vor dem Topduell am Samstag (19 Uhr) in der Glockenspitzhalle gegen die Sauerländer.

Dieses Heimspiel soll in dieser Saison nur der vorläufige Höhepunkt sein. Denn die Eagles wollen bis zum Schluss um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitmischen. „Bei mir und meinen Spielern ist eine freudige Anspannung zu spüren. Wir wissen natürlich um die Bedeutung dieses Spiels, auch für die mögliche Ausgangsposition. Bisher haben wir in solchen Spielen immer funktioniert“, sagte Pallach. Im Training sei in dieser Woche bisher sehr konzentriert und fokussiert gearbeitet worden: „Jetzt gilt es, noch die taktische Ausrichtung auf den Gegner und gemeinsam den Matchplan zu erarbeiten.“

Info Nur noch 100 der 750 Tickets zur Verfügung Nach wie vor dürfen nur 750 Zuschauer in die Glockenspitzhalle. Für das Spiel standen am Donnerstag noch 100 Karten zur Verfügung. Der Gegner wird mit gut 60 Fans anreisen. Es gilt weiter die 2G-Plus-Regel. Geboosterte brauchen keinen Test.

Das Rückspiel soll neben dem Ziel Platz eins auch eine Wiedergutmachung für die 26:32-Niederlage im Hinspiel sein. „Dort haben wir die bisher schlechteste erste Halbzeit der Saison abgeliefert“, erklärte der Coach. Dabei baut er auch auf die Heimstärke des HSG: „Wir sind in der Glockenspitzhalle noch ungeschlagen. Wir bauen natürlich auch wieder auf die Unterstützung unserer Fans, auf die wir uns immer verlassen können.“ Um den direkten Vergleich mit Schalksmühe für sich zu entscheiden, müsste die HSG mit sieben Toren Vorsprung gewinnen. „Diese Rechnung spielt in meinen Planungen keine Rolle: „Wir haben das in eigener Hand, das ist auch unsere Aufgabe. Ich gehe davon aus, dass der Sieger auch seine letzten Spiele der Rückrunde gewinnen wird.“

Mehr als nur Respekt zollt Pallach dem Gegner: „Ich finde schon, dass Schalksmühle mit uns auf Augenhöhe agieren kann. Das zeigt die Konstanz der Mannschaft.“ Ähnlich wie zuletzt beim Sieg in Opladen sind für ihn am Samstag auch die beiden Abwehrreihen der Schlüssel zum Erfolg: „Wir müssen den Positionsangriff des Gegners in den Griff bekommen.“ Ausfälle gab es bei den Eagles bis Donnerstag nicht. „Ich hoffe, das bleibt auch bis Samstag für uns und die Dragons so. Ich höre jeden Tag von Kollegen aus der ersten, zweiten oder dritte Liga von coronabedingten Ausfällen.“