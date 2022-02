Adler Königshof gegen TV Oppum : Handball-Derby in der Oberliga fällt erneut aus

Krefeld Alle haben sich auf das Derby zwischen Adler Königshof und dem TV Oppum gefreut, das stets zu den Saison-Höhepunkten zählt. Daraus wird wieder nichts. Königshof bastelt derweil eifrig am Kader für die kommende Saison.

(maha) Das Derby in der Handball-Oberliga zwischen Adler Königshof und dem TV Oppum sollte am Dienstagabend (20.15 Uhr, Sporthalle Königshof) nachgeholt werden, nachdem es am 27. November Coronabedingt abgesagt wurde. Nun fällt das Duell der beiden Krefelder Teams erneut aus, auch diesmal ist die Pandemie der Grund für die zweite Verlegung. „Wir werden mit den Verantwortlichen von Oppum einen neuen Termin für das Derby vereinbaren“, berichtet Sebastian Bartmann, Kreisläufer und Vorstandsmitglied von Adler Königshof.

Die Saison in der Oberliga soll Mitte Mai beendet sein. Problem der Vereine sind zum einen Hallenkapazitäten und auch Termine unter der Woche zu finden, die meisten Wochenenden sind bis auf wenige Ausnahmen bereits verplant. Die nächsten Aufgaben der Krefelder stehen jetzt für das Wochenende an: Während Adler Königshof am Samstagabend (18.30 Uhr, Sporthalle Wittkuhle) beim Bergischen HC II zu Gast ist, empfängt der TV Oppum am Sonntagmittag (13 Uhr, Sporthalle Scharfstraße) den TV Lobberich.