Leichtathletik : Marike Steinacker erfüllt die Olympianorm

Leverkusen Die Leichtathleten des TSV Bayer überzeugen bei diversen Wettkämpfen in Deutschland. Diskuswerferin Marinke Steinacker übertrifft ihre persönliche Bestleistung.

Das erste Mal nach der Staffel-Weltmeisterschaften wieder im Einzel über die Stadionrunde unterwegs war Tobias Lange mit Platz vier in 47,02 Sekunden. Sein nächster Wettkampf ist voraussichtlich die Team-Europameisterschaft in Chorzów (Polen), die am 29. und 30. Mai stattfindet. Im 110-Meter-Hürdenlauf der Männer unterstrich Tim Eikermann seine starke Form. In 13,98 und 13,87 Sekunden bestätigte er noch einmal die Norm für die U23-Europameisterschaften in Bergen (Norwegen). 100-Meter-Sprinterin Jennifer Montag stieg nach ihrer starken Hallensaison mit zwei Rennen von 11,28 Sekunden – und damit so schnell wie noch nie in den Sommer ein.