A-Junioren-Bundesliga West, Testspiel : Eickschlägers Tor entscheidet U19-Testspiel gegen Düsseldorf

Leverkusen Der Nachwuchs der Werkself setzt sich in letzter Minute gegen den von Fortuna Düsseldorf durch. Trainer Sven Hübscher ist zufrieden mit der Leistung der Talente.

Seit Oktober 2020 hat die Mannschaft von Sven Hübscher kein Pflichtspiel bestritten. Der Trainer, der die U19 von Bayer Leverkusen seit Anfang des Jahres betreut, konnte lediglich in Trainingseinheiten und Freundschaftsspielen mit seinem Team arbeiten. Nach dem 2:1-Sieg zuletzt gegen den Nachwuchs des FC Schalke 04 empfingen die Junioren am Wochenende erneut einen Ligakonkurrenten am Kurtekotten. Die Partie gegen Fortuna Düsseldorf endete mit einem 2:1-Sieg für die U19 der Werkself. Entscheidend war der Last-Minute-Treffer von Michel Eickschläger.