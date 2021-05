Fußball, Frauen-Bundesliga : Remis gegen Meppen macht Feifel wütend

Bayers Frederike Kempe (r.) geht mit dem Ball am Fuß voran. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayers Fußballerinnen sind mit einem 2:2 im Heimspiel gegen Meppen am Ende noch gut bedient. Trainer Achim Feifel findet klare Worte für die durchwachsene Leistung seines Teams.

Anna Klinks Fingerspitzen bewahrten Bayers Fußballerinnen vor Schlimmeren. Die Nachspielzeit war bereits abgelaufen, da lenkte die Torfrau einen gefährlichen Fernschuss auf den Winkel gerade noch zur Ecke und verhinderte so den Siegtreffer des SV Meppen. Aber auch das gerettete 2:2 (1:1) gegen den Abstiegskandidaten drückte auf die Stimmung bei den Leverkusenerinnen. „Die Enttäuschung ist groß. Wir hatten uns hier mehr erhofft und wollten ganz klar mit drei Punkten aus dem Spiel gehen“, sagte Kristin Kögel.

Ärgerlich war die Punkteteilung allemal. Zweimal ging Bayer 04 in Front und musste jeweils den Ausgleich hinnehmen. Mina Tanakas Willensleistung zum 1:0 (39.) beantwortete Janelle Flaws mit dem Halbzeitpfiff (45.). Und die erneute Führung durch Milena Nikolic (68.) egalisierte Meppens Linda Preuß (82.). Das Remis ging – trotz Leverkusener Überlegenheit gerade im ersten Durchgang – durchaus in Ordnung. Und das nicht nur, weil die um den Klassenerhalt kämpfenden Emsländerinnen nie aufsteckten und unermüdlich rackerten. „Wir waren heute auf gar keinen Fall besser als Meppen. Deshalb war der Punkt für sie hochverdient. Damit müssen wir leben. Das habe ich auch dem Team so gesagt“, betonte Trainer Achim Feifel.