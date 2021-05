Leichtathletik : Dreispringerin Anna Keyserlingk mit Nordrhein-Rekord

Anna Keyserlingk trumpfte beim Wettkampf für Kaderatheten in Leverkusen groß auf. Foto: SCB

Krefeld Die Athletin erbringt die herausragende Leistung, wenngleich auch die anderen Uerdinger überzeugen. Bei aller Freude gab es auch einen Wermutstropfen, weshalb Hannah Odendahls Trainer Udo Krumm den Bundestrainer kritisiert.

Äußerst erfolgreich waren die Leichtathleten des SC Bayer 05 Uerdingen bei verschiedenen Wettkämpfen. Da aktuell nur Sportfeste für Kader- und ausgewählte Top-Athleten ausgerichtet werden, waren es gerade einmal ein Sextett, das bei den stark besetzten Meetings in Mannheim, Karlsruhe und Leverkusen antreten durften. Dort wurden allerdings Bestleistungen oder bestleistungsnahe Leistungen erbracht.

Beim Wettkampf „Road To Tokyo“ in Mannheim hatte Albert Kreutzer über 110 m Hürden der Männer ein bisschen Pech, dass seine Zeit von 14,37 Sekunden bei 2,1 Meter pro Sekunde Rückenwind keinen Eintrag in die Bestenlisten finden wird, da der Wind um 0,1 m/s zu heftig wehte. Im zweiten Lauf klappte es für ihn nicht ganz so gut; der bald 20-Jährige erzielte aber immerhin in 14,73 Sekunden seine Jahresbestzeit (Plätze acht und neun).

An der 5. Langen Laufnacht in Karlsruhe nahmen die Mittelstrecklerinnen Hannah Odendahl (U18) und Pia Szymanowski (U20) teil. Odendahl machte dort auf dem Niveau weiter, wo sie im vergangenen Jahr über 800 Meter aufgehört hatte und verpasste in 2:13,76 Minuten um gerade einmal vier Hundertstelsekunden ihre persönliche Bestmarke. Das bedeutete die sechstschnellste Zeit in ihrer Altersklasse. Trainer Udo Krumm haderte anschließend mit der Tempomacherin: „So etwas passiert, wenn Bundestrainer kurzfristig getroffene Absprachen außer Kraft setzen. Das Angangstempo war um drei Sekunden zu schnell. Entsprechend hatten Hannah und andere am Ende nichts mehr zuzusetzen.“ Deutlich besser klappte die Tempoeinteilung bei Pia Szymanowski. Sie steigerte sich über die 1.500-Meter-Strecke um gut vier Sekunden auf die neue Bestzeit von 4:38,41 Minuten und wurde Achte in der Altersklasse der weiblichen Jugend U20.

Einen Tag später glänzte Dreispringerin Anna Keyserlingk beim 2. Trainingswettkampf für Kaderathleten in Leverkusen. Furios ihr Auftakt in den Wettkampf mit 13,41 Metern bei einer bisherigen Freiluft-Bestweite von 12,84 Metern. Leider wurde auch bei ihr die Leistung vom Winde verweht (+2,9 m/s). Im zweiten Versuch schaffte sie mit genau 13,00 Metern eine reguläre Weite und konnte damit nicht nur ihren persönlichen Hausrekord, sondern auch den Nordrhein-Rekord bei der weiblichen Jugend U20 verbessern (bisher 12,90 Meter von der ehemaligen Uerdingerin Annika Brockmann). Dabei traf Keyserlingk bei ihrem Rekordsprung das Brett nicht optimal, so dass man in dieser noch jungen Saison auf weitere Sprünge hoffen darf.