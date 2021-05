Handball, Frauen-Bundesliga : Minimalaufgebot der Elfen empfängt Ketsch

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen treffen auf das als Absteiger feststehende Schlusslicht Kurpfalz Bären. Erneut wird das Team von Trainer Martin Schwarzwald mit einer Notbesetzung antreten.

Einen freien Sonntag gönnte Trainer Martin Schwarzwald Bayers Handballerinnen nach der frustrierenden Niederlage in Buchholz. Doch dann ging es gleich wieder ans Werk. Motiviert und mit unverändert kleiner Besetzung nahmen die Elfen die Vorbereitung für das Treffen mit dem Absteiger Kurpfalz Bären auf. Das Schlusslicht aus Ketsch kommt schon am Mittwoch zum Nachholspiel in die Ostermann-Arena. Anwurf ist um 20 Uhr. Die Partie wird im Livestream unter www.handball-deutschland.tv übertragen.