Fußball, Frauen-Bundesliga : Feifel warnt sein Team vor Meppens Tempo

Leverkusen Bayers Fußballerinnen empfangen Meppen. Trainer Achim Feifel will gegen den stark konternden Aufsteiger vor allem Herz, Leidenschaft und Willen von seinen Spielerinnen sehen.

Bei einem Sieg würde der Spielplan zudem noch einen kleinen Bonus bereithalten. Denn Potsdam emfängt im Duell der Leverkusener Tabellennachbarn zeitgleich die Eintracht. Das bedeutet: Als aktueller Fünfter könnte sich Bayer einen größeren Vorsprung auf den Sechsten Frankfurt (aktuell zwei Zähler) verschaffen oder ihn an Turbine (punktgleich bei besserer Tordifferenz) vorbeiziehen lassen auf Platz vier – im günstigsten Fall (einem Remis im Parallelspiel) sogar beides.

„Da haben wir gesehen, dass wir uns unseren Erfolg immer aufs Neue hart erarbeiten müssen und man in dieser Liga keinen Gegner nebenbei besiegt oder an die Wand spielt“, mahnt der Trainer. Auch Meppens Ergebnisse sollten als Warnung taugen. Der Aufsteiger steht aktuell nicht zufällig knapp oberhalb der Abstiegsränge und kann neben Punktgewinnen gegen die direkte Konkurrenz auch Auchtungserfolge wie die Unentschieden gegen Potsdam oder in Frankfurt vorweisen.