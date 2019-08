Turnier in Oldenburg : Elfen greifen erneut nach dem Wunderhorn-Pokal

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 gehören beim Turnier in Oldenburg als Titelverteidiger zu den Favoriten.

In ihrer Gruppe (B) bekommen es die Leverkusenerinnen nicht nur mit dem Gastgeber und Ligakonkurrenten VfL Oldenburg mit der Ex-Elfe Kristina Logvin zu tun, sondern auch mit dem schwedischen Vizemeister H 65 Höör, der wie Bayer 04 in diesem Jahr am EHF-Cup teilnimmt. Ein weiterer Starter in diesem europäischen Wettbewerb sollte die Gruppe ursprünglich komplettieren. Aber das russische Team Togliatti sagte kurzfristig ab. Als Ersatz springt der TV Hannover-Badenstedt ein, der als Drittligameister der vergangenen Saison auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichtet hat.