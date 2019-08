Bundesliga-Handballerinnen : Elfen gewinnen ihr Testspiel-Doppel in Lintfort

Elfen gewinnen ihr Testspiel-Doppel in Lintfort

Jennifer Rode (links) stellte in den Tests ihre Torgefährlichkeit unter Beweis. Foto: Uwe Miserius

LEVERKUSEN Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft für die Elfen weiterhin gut. Bayers Bundesliga-Handballerinnen gewannen auch das Testspieldoppel gegen den Zweitligisten TuS Lintfort und den niederländischen Erstligisten VNL Geleen in Kamp Lintfort.

Zunächst setze sich sein Team gegen Gastgeber Lintfort mit 40:22 durch. Beste Schützin war Neuzugang Hildigunnur Einarsdottir mit sieben Toren. Jeweils fünf Treffer gingen auf das Konto von Anna Seidel und Ex-Nationalspielerin Svenja Huber, die wie Einarsdottir im Sommer von Borussia Dortmund an den Rhein wechselte. Auf je vier Tore kamen Mia Zschocke, Jennifer sowie Joanna Rode.

Gleich im Anschluss ging es gegen Geleen, was den 30:20-Erfolg besonders beachtlich machte. In der zweiten Begegnung des Tages waren Jennifer Rode und Huber jeweils fünfmal erfolgreich, Zschocke, die dritte und jüngste Rode-Schwester Elaine sowie Rückkehrerin Prudence Kinlend je viermal.

Am Freitag reisen die Elfen gen Norden, wo sie am Samstag und Sonntag beim hochkarätig besetzen Robert-Schumann-Turnier des Bundesliga-Konkurrenten VfL Oldenburg als Titelverteidiger in das Rennen um die Wunderhorn-Trophäe starten.