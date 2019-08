Knapp am Podest vorbei : U20-Zehnkämpfer des TSV Bayer erkämpfen Platz vier in Ulm

Leverkusen Bei den Deutschen Jugend-Mehrkampfmeisterschaften hat die U20-Mannschaft aus Leverkusen das Podium knapp verpasst, aber trotzdem überzeugt.

Die Zehnkampf-Mannschaft der U20 lag lange auf dem Bronzerang. Am Ende aber schrammte das Trio mit 17.727 Punkten um 13 Zählern am Treppchen vorbei. Leistungsträger war Henri Schlund, der 6.954 Punkte sammelte – nur um 52 Zähler am Hausrekord vorbei. Nach einem starken zweiten Tag kletterte der NRW-Meister auf den sechsten Platz. Er rannte 100 Meter in 11,34 Sekunden, sprang 6,46 Meter weit, stieß die Kugel auf 11,34 Meter, sprang 1,80 Meter hoch und bestach mit starken 48,84 Sekunden über 400 Meter. Den zweiten Wettkampftag begann er mit 15,59 Sekunden über 110 Meter Hürden. 39,75 Meter mit dem Diskus, 4,30 Meter im Stabhochsprung, 47,85 Meter mit dem Speer und 4:33,76 Minuten über 1.500 Meter schlossen sich an.