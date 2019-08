Kreisliga A : Bei der Reserve des SV Schlebusch ist (fast) alles neu

Leverkusen Am Wochende beginnt die Kreisliga A Köln. Die Reserve des Landesligisten hat einen großen Umbruch im Kader vollzogen.

Trainer Marco Treubmann geht in seine zweite Saison bei den Kreisliga-Fußballern des SV Schlebusch II. Und zum zweiten Mal muss der Übungsleiter einen großen Umbruch vollziehen, denn erneut ist ein Großteil der Mannschaft im Sommer abgewandert. „Bei uns ist nichts vorgefallen. Es haben sich einfach viele Spieler aus unterschiedlichsten Gründen verabschiedet. Das ist das Los einer zweiten Mannschaft und wir bauen jetzt wieder auf und wollen ein vernünftiger Unterbau für die Erste sein“, betont der Coach, der sich eine erneut ruhige Saison nebst Klassenerhalt wünscht.

Torwart Justin Stauner will in der anstehenden Runde sein Glück in der Landesliga-Mannschaft versuchen. Markus Kedeinis reizt die Herausforderung beim Bezirksligisten TV Dabringhausen. Lars Schupp und Dennis Reeke spielen nun beim SV Altenberg. Kai Lehmann hat sich dem Nachbarn BV Bergisch Neukirchen angeschlossen. „Dazu haben viele Spieler eine Pause eingelegt oder noch keine Entscheidung getroffen“, erklärt Treubmann, der auf gut 15 Spieler aus dem alten Kader verzichten muss.