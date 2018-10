Bayers Bundesliga-Handballerinnen gewinnen überdeutlich gegen den VfL

Leverkusen Bayers Bundesliga-Handballerinnen gewinnen nach einer furiosen Leistung völlig verdient 35:19 gegen den alten Rivalen.

Als der Ball mit der Schluss-Sirene doch noch in ihrem Tor landete, ärgerte das Nele Kurzke sichtlich. Doch nur einen Moment später war aller Ehrgeiz vergessen und die Keeperin von Bayers Handballerinnen strahlte mit ihren Kolleginnen und den Fans um die Wette. Das war auch mehr als gerechtfertigt, denn die Elfen fegten im Bundesliga-Klassiker den VfL Oldenburg mit 35:19 (17:10) aus der Ostermann-Arena – und das, wie Gäste-Coach Niels Bötel einräumte, „auch in der Höhe völlig verdient“. Sein Team habe „das Handballspielen heute völlig vergessen“.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die starke Bayer-Verteidigung und die überragende Torfrau den Niedersachsen das Leben sehr schwer machten. Kurzke wurde wenig überraschend zur „Elfe des Tages“ bestimmt. Und diese Ehre hatte sie sich mit einer trotz des Gegentreffers in allerletzter Sekunde sensationellen Quote redlich verdient. Die Keeperin war kaum zu überwinden, zeigte 25 Paraden bei nur 13 Gegentoren aus dem Spiel und hatte auch am Offensivspiel nennenswerten Anteil. Immer wieder leitete sie mit langen Bällen Gegenstöße ein und krönte ihre Bilanz auch noch mit einem Treffer.