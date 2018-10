Volleyballerinnen des TSV Bayer verlieren Heimspiel gegen Borken

Leverkusen Die Zweitliga-Damen des TSV verlieren die Partie und auch die Tabellenführung an die Skurios Volleys.

Eine Woche hatten sich die Volleyballerinnen vom TSV Bayer 04 auf dem ersten Tabellenplatz der Nordstaffel in der 2. Bundesliga halten können, dann gastierte das in der Liga noch ungeschlagene Borken in Leverkusen – und verließ die Farbenstadt weiterhin unbesiegt. Die 0:3 (11:25/23:25/19:25)-Pleite gegen den neuen Tabellenführer ordnete Bayers Trainer Zhong Yu Zhou als verdient ein.

Deutlich sprach der 63-Jährige allerdings den ersten Satz an. Der war klar an die Gäste gegangen. „Wir sind überhaupt nicht ins Match gekommen – das war ein Kopfproblem“, betonte er. Der Einstieg in das Topspiel des vergangenen Spieltags sollte ein schlechtes Omen sein. Denn auch im zweiten Spielabschnitt unterlief den Bayer-Akteuren ein Missgeschick: Beim stand von 23:23 schenkten die Leverkusenerinnen den Skurios Volleys spät im Satz die Führung, die kurz darauf zum 0:2 in Sätzen führte.