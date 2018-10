VfL Witzhelden siegt im Kellerduell und ist erleichtert

Marcel Willms (r.) – hier im Duell mit einem Spieler des TSV Aufderhöhe – feierte mit seinem VfL Witzhelden den dritten Sieg in der Saison. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist aus Witzhelden dreht das Kellerduell gegen die Reserve des TSV Aufderhöhe und gewinnt 2:1. Im Kreis Köln feiert die Reserve des SV Schlebusch einen Arbeitssieg gegen Türk Genc, Bergfried verliert.

Vatan Spor Solingen – BV Bergisch Neukirchen 3:2 (2:2). Neukirchens Fußballer haben den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst. Das Team von Trainer Michael Czok unterlag nach mäßiger Vorstellung beim Spitzenteam Vatan Spor Solingen. „Wir haben den Start total verschlafen und dürfen uns deshalb nicht über die Niederlage beschweren“, sagte der Coach. Der BVBN lag bereits nach zehn Minuten mit 0:2 zurück, Phil Quirmbach (25.) und Erkan Yüce (39.) sorgten aber noch vor der Pause für Hoffnung. Nach etwas mehr als einer Stunde gelang den Platzherren dann jedoch der Siegtreffer.

VfL Witzhelden – TSV Aufderhöhe II 2:1 (0:1). Der VfL hat wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib gesammelt. Die von Oliver Heesen trainierte Mannschaft setzte sich gegen den direkten Konkurrenten aus Solingen-Aufderhöhe durch. „Wir sind alle extrem erleichtert. Das war ein harter Kampf, doch die Truppe hat die Herausforderung gemeistert“, sagte Heesen. Kurz vor der Pause gerieten die Gastgeber in Rückstand, doch der VfL bewahrte die Ruhe und spielte in der zweiten Halbzeit geduldig nach vorne. Die Belohnung sollte durch die Tore von Martin Baron (69.) und Simon Schmitz (84.) folgen.

Genclerbirligi und Hitdorf in Torlaune

Zwei Siege, viel Spektakel : Genclerbirligi und Hitdorf in Torlaune

Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – Türk Genc 3:1 (2:1). „Das war ein Arbeitssieg und die Belohnung dafür, dass die Jungs vieles richtig gemacht haben“, sagte SVS-Trainer Marco Treubmann. Auch wenn seine Schützlinge nicht gut in die Partie kamen und in Rückstand gerieten (20.), bewiesen sie Moral. Tobias Woryna besorgte per Strafstoß den Ausgleich (34.), Malik Amoussou-Tchibara gelang der Führungstreffer (42.). Als die Gäste auf den Ausgleich drückten, traf Woryna erneut (61.) und entschied die Partie vorzeitig. „Nach der teilweise nicht guten Leistung gegen Deutz war das eine deutliche, positive Reaktion“, sagte Treubmann.