Monatelange Pause befürchtet : Greg Logins verletzt sich am Basketballtag

Greg Logins verletzt sich am Basketballtag

Leverkusen Die Giants gewinnen das Testspiel gegen Fast-Break deutlich, doch US-Spieler Greg Logins fällt lange aus.

Ein Genuss hätte er eigentlich sein sollen, eine schöne Einstimmung auf die bald beginnende Saison in der ProA. Doch der Basketballtag der Giants in der Ostermann-Arena hielt eine böse Überraschung bereit: Zugang Greg Logins verletzte sich beim Aufwärmen schwer am Knie. Entsprechend gedrückt war die Stimmung bei Hansi Gnad, der nun lange auf seinen US-Zugang verzichten muss. „Das ist eine Katastrophe“, haderte der Trainer. „Auch ohne Diagnose gehe ich davon aus, dass er mindestens drei Monate ausfällt.“