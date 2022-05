Tennis : Mannschaften des RTHC starten in die Sommersaison

Für Philip Pakebusch und seinen RTHC geht‘s am Sonntag zum TC BW Halle. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Sowohl für die Frauen als auch die Männer des RTHC Bayer Leverkusen hat der Klassenerhalt in der am Wochenende beginnenden Spielzeit Priorität.

Vor einer spannenden Sommersaison stehen die Tennismannschaften des RTHC. Sowohl die Frauen als auch die Männer treten in der Regionalliga an. Für beide ist der Klassenerhalt das Ziel. „Das wird für beide Teams eine Herausforderung“, sagt der Leverkusener Sportkoordinator Hans-Günter Ludwig.

Für die Frauen endete das Abenteuer in der 2. Bundesliga vergangene Saison, jetzt soll eine Klasse tiefer ein Neuaufbau gelingen. Am Sonntag (11 Uhr) empfängt die Mannschaft am Kurtekotten den Verbandskonkurrenten HTC SW Bonn. Die Spitzenspielerinnen Carolina Alves und Eleni Kordolaimi werden aufgrund von Turnierteilnahmen und Trainerverpflichtungen erst einmal kein Thema sein. Die aus Frankfurt gekommene Emily Welker wird an Position eins um Punkte, Spiele und Sätze kämpfen. Die Niederländerin Janneke Wikkerink, Katharina Rath, Sina Fackelmann und Karla Bartel werden das Gerüst der Mannschaft bilden. Als mögliche Option für die sechste Position steht Sara Akguen zur Verfügung. „Von acht Mannschaften werden drei absteigen. Unser Ziel ist, schnell die ersten Siege einzufahren und uns von den hinteren Rängen weit zu entfernen“, betont Ludwig.

Die Männer profitierten in der Vorsaison vom Abbruch der Abstiegsrunde aufgrund des Hochwassers in der Region. Die Mannschaft geht nun in einer von zwei Gruppen an den Start. „Der Gruppenletzte steigt sofort ab, die Dritten und Vierten aus jeder Gruppe spielen noch einmal drei weitere Absteiger aus. Für uns wäre es schon ein toller Erfolg, wenn wir auf direktem Wege die Qualifikation für die nächste Spielzeit schaffen würden“, erklärt Ludwig.