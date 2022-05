Basketball, 2. Liga : Fans peitschen die Giants ins Halbfinale

Leverkusen Mit einem 80:75 entscheiden Leverkusens ProA-Basketballer das Viertelfinale gegen Trier mit 3:1 für sich. Jetzt wartet Tübingen auf die Mannschaft von Trainer Hansi Gnad.

Man kann sein eigenes Wort in der Ostermann-Arena nicht mehr verstehen, als Spencer Reaves das Duell gegen die Gladiators Trier zum 75:75 ausgleicht. Schon diesen Korb hat der US-Amerikaner erzwungen, doch noch deutlicher wird dies beim 77:75 28 Sekunden vor Schluss. Weil das lockere Händchen in dieser Phase bei seinen Mitspielern fehlte, zieht der 26-Jährige selbst zum Brett und macht das Ding rein – irgendwie. Die 2278 Zuschauer vor Ort hält es schon lange nicht mehr auf ihren Sitzen. Die Giants gewinnen das vierte Spiel des ProA-Viertelfinals mit 80:75 und entscheiden die Serie mit 3:1 für sich. Wie bei den anderen Erfolgen über Trier war es erneut ein Drama.

Die Stimmung in der Arena war so famos, dass sich die Aktionen im ersten Viertel bereits anfühlten, als würde sich die Partie gerade in der „Crunchtime“ befinden. So spielten beide Mannschaften auch. Weder die Giants noch die Gladiators gaben auch nur einen Zentimeter verloren. Und im vierten Spiel der Serie starteten erstmals beide Teams auch offensiv heiß. Die höchste Führung der ersten Halbzeit war das 27:22 für Trier. Davon abgesehen trennte beide nie mehr als drei Punkte.