Handball in der Region : Wendler wirft den TuS 82 II zum Sieg

Handball in der Region

Rhein-Wupper Mit einem Wurf in letzter Sekunde überrascht die Oberliga-Reserve des TuS 82 Opladen den Favoriten aus Pulheim und siegt 25:24. Die Frauen des TV Witzhelden feiern indes einen souveränen Erfolg.

Handball- Oberliga: Rheydter TV – TV Witzhelden (Frauen) 24:33 (9:16). Beim Auswärtsauftritt in Gladbach ließen Witzheldens Handballerinnen keine Zweifel am Sieg aufkommen. Das von Lidija Hepp trainierte Team führte kurz vor dem Seitenwechsel das erste Mal mit zehn Toren (15:5), etliche Zeitstrafen im zweiten Durchgang verhinderten ein deutlicheres Ergebnis. Rückraumspielerin Anja Mohr erwischte mit 14 Treffern einen Sahnetag.

TVW Maurer, C. Siegmund – Heimann (2/1), B. Siegmund (1), Körner, Thilker (5), Vogel, Mohr (14/3), Windmann, Bohrmann (3), Storck (2), Hantusch (4), Lubberich (2).

Oberliga Abstiegsrunde: DJK Leverkusen – Godesberger TV 22:29 (12:13). Die DJK wird in der kommende Runde in der Verbandsliga neu anfangen müssen. Gegen den Kontrahenten aus Bonn gestalteten sie die Partie immerhin bis zum Seitenwechsel ausgeglichen. „Uns sind leider die Kräfte ausgegangen und das hat der Gegner knallhart bestraft“, sagte Trainerin Nora Menyhert.

Oberliga Meisterrunde: TuS 82 Opladen II – Pulheimer SC 25:24 (12:10). Die Mannschaft von Trainer Stefan Scharfenberg führte praktisch über die gesamte Spieldauer. In der Schlussphase kamen die Gäste aber noch einmal gefährlich auf und erzielten 24 Sekunden vor dem Abpfiff den 24:24-Ausgleich. Die Opladener blieben aber konzentriert und erzielten in Person von Justus Wendler mit dem Schlusspfiff den umjubelten Siegtreffer.

Verbandsliga Abstiegsrunde: TSV Bonn rrh. II – TuS Rheindorf 27:19 (9:7). Die geringe Anzahl an Rückraumspielern war dafür verantwortlich, dass die Rheindorfer in der zweiten Halbzeit abreißen lassen mussten. „Unsere Angriffseffektivität war im gesamten Spiel nicht ausreichend. Die Niederlage geht daher in Ordnung“, sagte Trainer Rene Hosan.