Tischtennis-Oberligist gewinnt 8:2 gegen Champions Düsseldorf : TTC Waldniel krönt Aufstieg in die Regionalliga mit Sieg

Jubel nach dem letzten Spieltag: Der TTC Waldniel ist das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Tischtennis-Regionalliga aufgestiegen. Foto: Antje Prömper

Tischtennis-Oberliga Bereits vor dem letzten Spieltag stand der TTC Waldniel als Meister der Tischtennis-Oberliga und Aufsteiger in die Regionalliga West fest. Mit einem 8:2 über den TTC Champions Düsseldorf krönten die Waldnieler eine historische Saison.

Der TTC Waldniel hat sein ambitioniertes Saisonziel erreicht und das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert. Bereits vor dem letzten Spieltag stand für die Waldnieler aufgrund der viel besseren Spieldifferenz im Vergleich zum direkten Konkurrenten SC Arminia Ochtrup der Aufstieg fest, zum Abschluss krönte der TTC seine starke Saison dann noch mit einem 8:2-Erfolg gegen einen ersatzgeschwächten TTC Champions Düsseldorf .

Denis Bekir und Guangjian Zhan gewannen zu Beginn ihr Doppel ebenso wie Ara Karakulak und Steffen Potthoff. Mit der 2:0-Führung ging es in die Einzel, in denen die Waldnieler ebenfalls klar dominierend auftraten. Lediglich Patrick Leis, bei den Düsseldorfern an eins gesetzt, gewann seine Duelle gegen Steffen Potthoff und Yang Lei mit 3:1 und 3:2. Alle anderen Spiele gingen mehr oder weniger mühelos an die Waldnieler. Mit dem 18. Sieg im 22 Match hat sich der TTC Waldniel so mit 38 Zählern – zwei mehr als Aufstiegskonkurrent SC Arminia Ochtrup – die Meisterschaft verdient. „Wir haben vor der Saison das Ziel formuliert, dass wir gerne aufsteigen würden“, sagt TTC-Vorsitzender Klaus Taplick. „Daher sind wir natürlich sehr zufrieden mit dieser Saison und froh, dass wir der Relegation aus dem Weg gehen, die der Tabellenzweite nun spielen muss.“ In dieser treffen drei Mannschaften – ein Regionalligist und zwei Oberligisten – aufeinander und ermitteln ein letztes Team für die Regionalliga.