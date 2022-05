Fußball, Bezirksliga : FCL entscheidet Torspektakel mit 7:4 klar für sich

Leverkusen Bereits zur Halbzeit führt der von Lukas Beruda trainierte Bezirksligist 5:2 in Köln-Flittard. Die Leverkusener präsentieren sich defensiv zwar nachlässig, überzeugen aber durch ihren Offensivgeist.

Fußball-Bezirksliga: Spielvereinigung Köln-Flittard – FC Leverkusen 4:7 (2:5). Die Fußballer des FC Leverkusen haben beim Tabellendritten in der Kölner Nachbarschaft einen beeindruckenden Sieg gefeiert. „Wir können mit dem Auftritt sehr zufrieden sein“, sagte Trainer Lukas Beruda. „In der Abwehr haben wir zwar einige Nachlässigkeiten gezeigt, die Offensivleistung war dafür umso erfreulicher.“ Er sah die bislang beste Vorstellung seit seinem Amtsantritt in der Winterpause.

Das Derby entschied sich letztlich kurz vor der Halbzeitpause. Joschka Cürten brachte die Gäste in der 41. Minute erstmals in Führung – 3:2. Damit gaben sich die Leverkusener aber nicht zufrieden und drängten weiter das Flittarder Tor. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts erhöhten Aristote Mambasa Masudi und Liridon Hoxhaj auf 5:2. „Meine Jungs haben in dieser Phase den Schwung toll mitgenommen, weiter Druck gemacht und den Gegner so zu Fehlern gezwungen“, berichtete der Coach.