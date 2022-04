Fußball, Bezirksliga : Coach Beruda sieht positive Entwicklung bei seinem FCL

Leverkusen Der Bezirksligist aus Leverkusen gastieren beim Dritten Köln-Flittard. Die Personalsituation bleibt angespannt. Am Sonntag drohen unter anderem die angeschlagenen Aristote Mambasa Masudi, Vincenzo Bosa und Michael Urban auszufallen.

Fußball-Bezirksliga: Spvg Köln-Flittard – FC Leverkusen. Beim 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenachten SC Blau-Weiß 06 Köln boten die Leverkusener Fußballer nach zuvor enttäuschenden Wochen eine ansprechende Leistung. „Der Auftritt der Mannschaft stimmt mich zuversichtlich. Es ist eine Entwicklung erkennbar“, sagt Trainer Lukas Beruda. Er ist mit seinem Team am Sonntag ab 15.30 Uhr nun beim Tabellendritten in Köln-Flittard gefordert.