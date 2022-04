A-Junioren-Bundesliga : U19 braucht noch einen Sieg für die Endrunde

Bayers Talent Iker Bravo treibt den Ball vor sich her. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04/Jörg Schüler

Leverkusen Nach der Niederlage in Oberhausen steht die U19 von Bayer Leverkusen am letzten Spieltag gegen Paderborn unter Zugzwang. Nur ein Sieg bringt Platz zwei – und damit die Chance, um den Titel zu spielen.

Von René Rekus

In Oberhausen musste Bayers U19 trotz zwischenzeitlicher Führung zuletzt ein überraschendes 1:3 (1:1) hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher ist nach der Niederlage auf Platz drei der A-Junioren-Bundesliga West abgerutscht und bangt um ihr Saisonziel. Am letzten Spieltag muss ein Sieg gegen den SC Paderborn her, um den Einzug in die Endrunde um die Meisterschaft noch erreichen zu können.

Zunächst lief in Oberhauen indes alles nach Plan. Nach guter Anfangsphase nutzte Iker Bravo einen Patzer in der Hintermannschaft der rot-weißen aus und brachte Bayers Talente in Front (23.). Doch die Gastgeber glichen bereits fünf Minuten später aus. Leverkusens Defensive setzte nicht energisch genug nach, so kam Romeo Armando Ferreira frei zum Abschluss – 1:1.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die erste gute Möglichkeit nach dem Seitenwechsel bot sich Oberhausen per Kopf (46.). Auch der Werkself-Nachwuchs kam immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor, doch sowohl Aaron Tshimuanga (52.) als auch Bravo (63.) scheiterten aus kurzer Distanz. Oberhausen blieb zudem auch über Standards gefährlich. Kilian Skolik war nach einer Ecke freistehend mit dem Kopfball zur Führung der Gastgeber zur Stelle. Im Anschluss fehlte Bayers U19 die letzte Konsequenz – und Jonathan Mulamba erhöhte auf 1:3 aus sicht der Leverkusener.

„Es war ein schwieriges Spiel. Unsere Leistung war gar nicht verkehrt, doch Oberhausen hat es uns schwer gemacht und wir haben die Standards zu schwach verteidigt“, sagte Hübscher, der die Niederlage aber nicht überbewerten möchte. Auch andere Teams würden in einer Saison den ein oder anderen Ausrutscher erleben. Dennoch sei vor allem der Zeitpunkt für die zweite Saisonniederlage ungünstig, räumte der 43-Jährige ein.

Denn nun rangiert der Bayer-Nachwuchs mit 31 Punkten nur noch auf Platz drei, zwei Zähler hinter dem FC Schalke 04. Die Knappen gewannen ihre Partie in Bielefeld mit 3:0 (0:0), haben nun aber bereits alle Partien gespielt und können nicht mehr eingreifen. Am letzten Spieltag muss für die Werkself-Junioren gegen den SC Paderborn im Ulrich-Haberland-Stadion (Samstag, 13 Uhr) also unbedingt ein Sieg her, um das erklärte Saisonziel zu erreichen.

Druck verspürt Hübscher nach eigenem Bekunden aber nicht vor dem entscheidenden Spiel. „Wir haben es selbst in der Hand – und ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen. Wir müssen uns keinen Kopf machen, sondern locker bleiben und uns 90 Minuten voll auf uns und unser Spiel konzentrieren“, gibt der Coach die Marschroute für das Erreichen der Endrunde um die Meisterschaft vor.