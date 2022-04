Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Yaglioglu verabschiedet sich mit der Vizemeisterschaft vom TSV

Leverkusen Die TSV-Volleyballerinnen beenden die Zweitliga-Saison mit einem 3:1-Erfolg gegen Emlichheim. Gleich fünf Spielerinnen werden nach der Partie verabschiedet, zwei davon folgen Trainer Tigin Yaglioglu nach Neuwied.

Der Coach wechselt am 1. Mai zu Erstligist VC Neuwied und geht damit den nächsten Schritt seiner Karriere. Gleiches gilt für Klara Single und Laura Broekstra, die damit weiterhin unter Yaglioglu spielen. In ihrer letzten Partie für Leverkusen konnte allerdings nur Broekstra mitwirken. Single saß angeschlagen auf der Bank. „Wir hatten ohnehin das Problem, dass wir uns aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle kaum auf das Spiel vorbereiten konnten“, erklärte der Coach. „Bei Klara ging es nicht, der Rest konnte aber doch antreten.“

Zu ihrer Topform fanden die Leverkusenerinnen nicht. Es entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem sich beide Teams Fehler leisteten. Die Gastgeberinnen gaben im ersten Durchgang einen 24:21-Vorsprung aus der Hand, verloren ihn noch und standen spätestens beim 21:24 im zweiten Satz mächtig unter Druck. „Einen Punkt brauchten wir noch, um vor Köln in der Tabelle und damit Zweiter zu bleiben“, sagte Yaglioglu. „Das wollten wir unbedingt schaffen.“ Die Farbenstädterinnen wehrten drei Satzbälle in Folge ab und sicherten sich den Abschnitt noch mit 31:29. Yaglioglu: „Für die Zuschauer war das natürlich toll.“