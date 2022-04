Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen verlieren unglücklich in Frankfurt

Fußballerinnen verlieren unglücklich in Frankfurt

Leverkusens Clara Fröhlich (l.) unterlief in Frankfurt ein Eigentor zum 1:1. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen gehen bei der Eintracht verdient in Führung, verspielen aber den ersten Sieg des Jahres in der Liga. Trainer Achim Feifel baut sein Team auf, findet aber auch Worte der Kritik.

Es hört einfach nicht auf. Auch im siebten Ligaspiel seit dem Jahreswechsel reichte es für Bayers Fußballerinnen nicht für einen Sieg. Wie schon nach dem Pokalhalbfinale am Ostermontag mussten Trainer Achim Feifel und sein Team auch im Stadion am Brentanobad frustriert und enttäuscht dem Gegner bei der Siegesfeier zuschauen. Eintracht Frankfurt kann nach dem 2:1 (0:0) über die Leverkusenerinnen weiter von der Champions League träumen, die Gäste mussten sich mit Lob als Trostpreis begnügen.

Dabei hatten sie dem Tabellenvierten wie schon beim 0:1 im Heimspiel ein Duell auf Augenhöhe geliefert – und dem Favoriten nur wenige Gelegenheiten gestattet. Feifel musste seine Startelf aufgrund mehrerer Ausfälle durch Blessuren und Verletzungen, Corona-Fälle und der Sperre von Lilla Turanyi deutlich umbauen und in Clara Fröhlich und Sylwia Matysik zwei Mittelfeldspielerinnen in der Innenverteidigung aufbieten. Zu sehen war das aber nicht. Die Aushilfskräfte erledigten ihre Aufgabe hervorragend. Bayer arbeitete im Verbund stark gegen den Ball, machte die Räume eng, sicherte sich viele zweite Bälle, und hatte in Friederike Repohl, die für die angeschlagene Anna Klink im Tor stand, einen starken Rückhalt.