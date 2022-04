Polis Convention : Leverkusen zeigt Projekte auf Immobilien-Messe

Leverkusen Im Mittelpunkt der Präsentation auf der Polis Conventionsteht das Integrierte Handlungskonzept Leverkusen-Wiesdorf (InHK). Die Umgestaltung der City Leverkusen durch zahlreiche öffentliche und private Projekte laufe mit großen Schritten voran, heißt es.

Auf der Polis Convention, Fachmesse für Stadt- und Projektentwicklung in Düsseldorf, präsentieren sich am 27. und 28. April Stadt und Wirtschaftsförderung Leverkusen am Gemeinschaftsstand der Region Köln/Bonn mit zahlreichen Büroprojekt- und Gewerbeflächenentwicklungen. Dabei werben sie vor allem damit, dass Unternehmen und Mitarbeiter am Standort Leverkusen sowohl von der guten Lage entlang der wirtschaftlich starken Rheinschiene als auch von qualifizierten Arbeitskräften und einer schnellen Gigabit-Infrastruktur profitieren. „Und das zu ver­gleichsweise attraktiven Konditionen, die sich nicht zuletzt durch die nahezu Halbie­rung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 250 Prozentpunkte innerhalb von Lever­kusen weiter verbessert haben“, betont die Stadt. Die Messe ist eine Hybridveranstaltung, Interessierte können daher sowohl vor Ort als auch im digitalen Format mehr über den Standort Leverkusen erfahren.