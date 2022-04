Fußball, Bezirksliga : FCL-Coach Beruda sieht klare Fortschritte

Leverkusens Michael Urban (Nr. 28) lässt sich von seinen Mitspielern für das Tor zum 1:0 feiern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Auftritt beim 1:1 gegen Blau-Weiß Köln begeistert den Trainer des Bezirksligisten FC Leverkusen – nicht wegen des Resultats, sondern wegen der gezeigten Leistung seiner Mannschaft.

Von Lars Hepp

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SC Blau-Weiß 06 Köln 1:1 (0:0). Zwar kamen die FCL-Fußballer in der Heimpartie gegen den Tabellennachbarn aus der Domstadt nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verharren damit auf Rang neun, doch Trainer Lukas Beruda war anschließend voll des Lobes in Anbetracht des guten Auftritts seiner Mannschaft. „Die Leistung war die Beste, seitdem ich jetzt hier Trainer bin“, sagte er. „Die Jungs setzen die Vorgaben immer besser um. Leider stimmt das Ergebnis nicht, doch das ist für mich im Moment gar nicht so wichtig.“ Entscheidender seien die erkennbaren Fortschritte in der Spielanlage.

In der 50. Minute waren die Gastgeber durch den Treffer von Michael Urban in Führung gegangen, Herwin Mambasa hatte die glänzende Vorarbeit geleistet. In der Folgezeit verpassten es die Fußballer vom Birkenberg, die vorzeitige Entscheidung herbeizuführen. Chancen durch Mambasa, Vincenzo Bosa oder Amine Azzizi konnten nicht im Kasten der Blau-Weißen untergebracht werden.

Und so kam es einmal mehr, wie es kommen musste: Rund zehn Minuten vor dem Abpfiff konnte die FCL-Hintermannschaft einen Eckball der Kölner nicht entscheidend klären und aus nächster Distanz gelang den Gästen doch noch der Ausgleich. „Auf jeden Fall geht die Formkurve in die richtige Richtung. Dann ist auch so ein Ergebnis mal zu verschmerzen“, sagte der Coach nach der von beiden Seiten intensiv geführten Begegnung.